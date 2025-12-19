Mainz hakt Achtelfinal-Einzug ganz schnell ab

Der Erfolg in der Conference League macht Mainz 05 wie zuletzt das 2:2 beim FC Bayern Mut. Der neue Cheftrainer Urs Fischer steht jetzt vor einer ganz wichtigen Bewährungsprobe.

Mainz (dpa) – Die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 haben sich nicht lange mit dem Achtelfinal-Einzug in der Conference Spiel aufgehalten. «Es geht jetzt nur um die 90 Minuten St. Pauli – ab sofort», sagte Sportdirektor Niko Bungert unmittelbar nach dem 2:0 (1:0) des Bundesliga-Schlusslichts gegen den türkischen Fußball-Erstligisten Samsunspor. Auch der neue Trainer Urs Fischer sprach bei der Pressekonferenz ganz schnell vom bevorstehenden Kellerduell.

Die Mainzer empfangen am Sonntag (15.30 Uhr) die Hamburger, die auf dem Relegationsplatz vier Punkte vor den Rheinhessen liegen. Eine Niederlage zum Jahresabschluss würde die Nullfünfer im Abstiegskampf weit zurückwerfen. «Die Tabelle wollen wir komplett ausblenden», sagte Bungert angesichts der brisanten Lage.

«Das wird noch ein ganz langer Weg»

Fischer wollte den Jubel seiner Spieler aber nicht gleich bremsen. «Die Jungs sollen sich heute wirklich über diesen Sieg freuen, sie mussten in der Vergangenheit viel erdulden», sagte der Schweizer. Solche Erfolgserlebnisse wie gegen Samsunspor würden helfen, «da hinten rauszukommen». Gleichzeitig betonte er. «Das wird noch ein ganz langer Weg.»

Durch den Heimsieg in der Conference League kommen Mainzer um die beiden Playoff-Spiele im Februar herum und steigen in der Runde der letzten 16 am 12. März wieder auf internationaler Bühne ein. Möglicher Achtelfinal-Gegner ist Crystal Palace mit dem früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner. Gegen das von Thomas Reis (früher VfL Bochum und Schalke 04) betreuten Team aus Samsunspor erzielten Kapitän Silvan Widmer (44. Minute) und Nadiem Amiri per Handelfmeter (49.) die Tore.