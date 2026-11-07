Der FSV Mainz 05 ist gegen Bayern München genauso Außenseiter wie die SV Elversberg bei Borussia Dortmund. Der Aufsteiger wird von 8.000 Fans begleitet.

Mainz (dpa/lrs) – Die SV Elversberg schreibt beim Bundesliga-Auswärtsspiel heute (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund Geschichte. Denn 8.000 Fans begleiten den Dorfclub ins Westfalenstadion – ein Rekordwert. So viele Einwohner hat die kleine Gemeinde nicht einmal. Für Vincent Wagner ist es zudem ein besonderes Spiel. Der SVE-Coach ist leidenschaftlicher Borussia-Anhänger. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit dem früheren Sportdirektor Ole Book.

Der FSV Mainz 05 hat mit Bayern München zur gleichen Zeit (15.30 Uhr/Sky) einen schweren Brocken vor der Brust. Im Duell mit dem Tabellenführer muss Coach Urs Fischer seine Defensive umbauen. Stefan Posch und Philip Mwene sind gesperrt, Oldie Stefan Bell und Youngster Rael Nakuzola stehen als Option bereit.

In der 2. Bundesliga reist der 1. FC Kaiserslautern heute (13.00 Uhr/Sky) zum VfL Osnabrück. Trainer Torsten Lieberknecht freut sich auf die «Bremer Brücke», weil es dort Fußball pur sei und englische Verhältnisse herrschen würden. Als Tabellenvierter ist der FCK in der Favoritenrolle.