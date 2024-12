Mainz fordert die Bayern heraus – FCK in Darmstadt zu Gast

Der FSV Mainz empfängt in der Bundesliga den schier übermächtigen FC Bayern. In Liga zwei reist der formstarke 1. FC Kaiserslautern zum in den vergangenen Wochen ebenfalls überzeugenden SV Darmstadt.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Bayern München ärgern. Die Rheinhessen treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause auf den Tabellenführer und deutschen Rekordmeister.

Die Begegnung gab es in dieser Spielzeit schon einmal. In der zweiten Runde des DFB-Pokals waren die 05er gegen die Bayern allerdings chancenlos und verloren mit 0:4. In der Liga will es die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen besser machen.

Auf Abwehrspieler Danny da Costa muss der Däne wegen einer Zerrung im Adduktorenbereich definitiv verzichten. Wer da Costa ersetzen wird, ließ Henriksen offen.

Eine Liga tiefer gastiert am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) der 1. FC Kaiserslautern beim SV Darmstadt 98. Lautern will die Serie von sieben Ligaspielen in Folge ohne Niederlage weiter ausbauen. Die Darmstädter präsentieren sich allerdings ähnlich formstark und sind schon seit acht Partien im Unterhaus ungeschlagen.