Selbst Schnee und Regen halten echte Narren nicht vom Rosenmontagszug ab: Rund eine halbe Million Menschen schunkelt, singt und feiert in Mainz. In Koblenz und Trier wird auch gefeiert.

Mainz (dpa/lrs) - Der Schnee war rechtzeitig weggetaut und der Regen ließ lange auf sich warten: Trotz grauen und nass-kühlen Wetters haben Hunderttausende Närrinnen und Narren friedlich und ausgelassen den Höhepunkt des Straßenkarnevals beim Rosenmontagszug in Mainz gefeiert.

Die Veranstalter gehen davon aus, die Marke von 500.000 Zuschauern wieder geknackt zu haben, wie der Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Michael Bonewitz sagte.

Koblenz und Trier

Dazu kamen rund 100.000 Menschen in Koblenz, die laut Polizei friedlich den Karnevalsumzug feierten. In Trier versammelten sich mehr als 500 Karnevalisten in Clownskostümen für einen Weltrekordversuch. Am Ende reichte es aber nicht, um den aktuellen Rekord der größten Clowns-Versammlung aus dem hessischen Neuberg mit 707 Personen zu knacken.

Das Wetter

Es habe etwas verhaltener begonnen, «jetzt ist es aber ganz schön voll», stellte Bonewitz am Nachmittag am Schillerplatz vor dem Fastnachtsbrunnen in Mainz fest. «Ganz klar, das liegt am Wetter.» Der kurzzeitige Wintereinbruch am Sonntagabend und in der Nacht habe viele verunsichert, dazu seien zumindest auf der Strecke Mainz-Ingelheim Zugprobleme gekommen.

Ganz so viele Zuschauer wie im Vorjahr bei Traumwetter feierten zwar in Mainz nicht, aber eine halbe Million sei bei sechs bis acht Grad doch gekommen. Der Regen, der am Nachmittag einsetzte, verzog sich auch bald wieder. «Schlechtes Wetter hatten wir schon immer», sagte Bonewitz. «Und eigentlich sind Fastnachter hart gesotten.»

Motivwagen

US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wurden auf Motivwagen auf die Schippe genommen. Die Gefahren von Social Media, den Wurst essenden CSU-Chef Markus Söder, die Aktivrente und das neue Bestattungsverbot in Rheinland-Pfalz spießten die Narren auf den elf Motivwagen auch auf.

Kürzerer Zug hat sich bewährt

Pünktlich um 11.11 Uhr hatte sich der Zug mit mehr als 9.200 Teilnehmern und elf Motivwagen in der Neustadt auf den Weg durch die Landeshauptstadt begeben. Die Verkürzung des Zugs um 20 auf 121 Nummern habe sich bewährt und ihn wie erhofft wieder handelbarer gemacht, sagte Zugmarschall Thorsten Hartel. Bis um kurz vor 17 Uhr und damit deutlich vor Sonnenuntergang hatte der Zug die 7,2 Kilometer lange Strecke - vorbei am Dom - vollständig hinter sich gebracht haben. «Wir sind gut durchgekommen», sagte der Zugmarschall.

Das Motto der Fastnacht lautet in diesem Jahr: «Die Hofsänger im Gold'nen Mainz - seit 100 Jahr' die Nummer eins». Der auch über Mainz hinaus bekannte Chor feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.

Kostüme

Dick eingepackte Leoparden, Kängurus, Löwen und viele andere Tier-Kostüme: Zahlreiche Närrinnen und Narren wählten wärmende und oft pelzige Verkleidungen, vermutlich wegen des Wetters. Viele Narren waren auch mit dicken, wasserabweisenden Jacken unterwegs oder mit Mütze und Brille als Skifahrerinnen und Skifahrer kostümiert.

An vielen Ecken in der Innenstadt ging es tierisch zu. Nicht immer war ganz klar zu erkennen, um welchen Vierbeiner es sich handeln sollte. Zu sehen waren an der Zugstrecke etwa auch Igel mit braunen Schaumstoffstacheln, andernorts Kühe oder Waschbären. Eltern jubelten den Wagen in Imkerkostümen zu, davor die Kinder im warmen Bienen- oder Hummel-Look. Es schunkelten Mönche mit Piraten, tanzten Zwerge, Mäuse und Elfen mit Wikingern und Clowns.

Stimmung

Polizeisprecher Rinaldo Roberto sprach von einer ziemlich fröhlichen und ausgelassenen Stimmung und sah bis zum späteren Nachmittag aus polizeilicher Sicht überhaupt keine Probleme. «Es wird jedes Jahr besser.»

Alkohol und Sanitäter

Mehr als 510 Menschen wurden bis zum Nachmittag kontrolliert, 375 von ihnen bei Jugendschutzkontrollen. Über 140 Liter Alkohol mussten entsorgt werden. Feuerwehr und Sanitäter hatten bis zum frühen Abend rund 200 Einsätze, aber nichts Gravierendes, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Sicherheit

Die Polizei setzte auf mehr Videoüberwachung als in den vergangenen Jahren gesetzt. «Wir rüsten jedes Jahr technisch ein bisschen auf», sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) beim Besuch der Einsatzbefehlsstelle im Polizeipräsidium in Mainz am Morgen. Mehr Videoüberwachung solle dazu beitragen, an neuralgischen Punkten frühzeitig zu sehen, wenn etwas passiere.

Wichtig sei auch die Luftüberwachung - die Polizei habe das Instrumentarium, um notfalls Drohnen vom Himmel zu holen, sagte Ebling, der den Besuch im Polizeipräsidium wie gewohnt in Gardeuniform absolvierte und Kreppel mitbrachte. Polizeisprecher Roberto berichtete, erstmals sei ein Drohnenpilot ausfindig gemacht worden, ihm drohe jetzt ein Bußgeld.

Allein an Rosenmontag in Mainz ist die Polizei über den gesamten Tagesverlauf mit rund 1.100 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Es wurden für in Vorjahren aufgefallene Menschen Aufenthaltsverbote ausgesprochen.

Die Polizei nahm zwei Körperverletzungsdelikte auf und eine Person wegen aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Zudem wurden vier täuschend echt aussehende Waffen sichergestellt.

Ministerpräsident als Gutenberg

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) setzte an Rosenmontag auf Bewährtes. Erneut in der Verkleidung als Johannes Gutenberg - dem berühmtesten Sohn der Stadt - zeigte sich der Regierungschef auf der Ehrentribüne in der Nähe des Mainzer Doms.

«Das hat mir im letzten Jahr Spaß gemacht. Und dieses Jahr hat es auch wieder gepasst», sagte Schweitzer lachend zu seiner Kostümauswahl. «Das passt zu Rheinland-Pfalz und zu Mainz.» Das Denkmal des Erfinders des Buchdrucks gegenüber der Tribüne hatte wie Schweitzer auch eine traditionelle Fastnachtsmütze auf.

Politprominenz schunkelt zusammen

Fröhlich und bestens gelaunt begrüßte der Regierungschef die vorbeiziehenden Wagen und Gruppen unermüdlich mit einem dreifach donnernden Helau, Helau, Helau. Schweitzer rief immer wieder: «Schön, dass ihr da seid», «willkommen in Mainz» und sagte die aufziehenden Züge an.

An der Seite des Ministerpräsidenten zeigte sich weitere Politprominenz aus Rheinland-Pfalz: Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) schunkelte und lachte genauso wie Innenminister Michael Ebling (SPD), Finanzministerin Doris Ahnen und Justizminister Philipp Fernis (FDP).

Politiker im Flamingo-Look

Innenminister Ebling fühlte sich von einem Motivwagen mit seinem Konterfei im Flamingo-Look geschmeichelt. «Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich so schlanke Beine habe», sagte er vor dem Start des Zuges. Auch das Sixpack bei dem Motivwagen-Ebling sei ihm aufgefallen. «Seit zwei Tagen habe ich jetzt einfach das Essen eingestellt», sagte er.

Auf dem Wagen sind der frühere Mainzer Oberbürgermeister Ebling, der aktuelle Mainzer Oberbürgermeister Haase und der frühere Finanzdezernent und Bürgermeister von Mainz, Günter Beck (Grüne) als im Wasser watende Flamingos zu sehen.

Hintergrund des Ganzen ist, dass es im Mainzer Stadtpark viele Jahre einen Weiher mit Flamingos gab. Aus Tierschutzgründen entschied die Stadt im vergangenen Jahr, die Vögel nicht weiter dort halten zu wollen, was einige Mainzer bedauerten. Auf dem Motivwagen steht nun geschrieben, dass Haase, Ebling und Beck in die Rolle des Federviehs schlüpfen wollten.

Mainz 05

Die Kicker von Fußball-Bundesligist Mainz 05 ließen sich die Stimmung trotz einer 0:4-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Borussia Dortmund nicht vermiesen. Verkleidet und ausgelassen feiernd zeigten sich Spieler wie die Offensivmänner Nelson Weiper und Armindo Sieb auf Wagen Nummer 73.

Im Vorjahr war die Stimmung bei den 05ern zu Rosenmontag wohl aber noch ausgelassener. Damals hatten sie am Samstag davor 2:1 in Leipzig gewonnen und belegten den Champions-League-Rang 4 in der Bundesliga-Tabelle. Davon sind sie die Mainzer Kicker in dieser Saison meilenweit entfernt. Mit aktuell Platz 14 kämpft das Team von Trainer Urs Fischer gegen den Abstieg.