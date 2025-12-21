Mainz feiert Chanukka – Zeichen für jüdisches Leben gesetzt

Mit einer öffentlichen Feier wird in der Landeshauptstadt ein Signal gesetzt. Innenminister Ebling betont, wie wichtig Sichtbarkeit und Schutz für die jüdische Gemeinde sind.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einer öffentlichen Veranstaltung in Mainz und einem gemeinsamen Kerzen-Anzünden haben Vertreter der rheinland-pfälzischen Landesregierung und der jüdischen Gemeinde das jüdische Chanukka-Fest gefeiert. Die öffentliche Feier sende das klare Signal, dass jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft gehöre, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD).

«Es ist lebendig, sichtbar und ein selbstverständlicher Teil unseres Landes», betonte der Minister bei der Feier auf dem Gutenbergplatz. «Gerade in Zeiten, in denen Jüdinnen und Juden weltweit wieder Ziel von Hass und Gewalt werden, stehen wir fest an ihrer Seite.» Die Chanukka-Lichter stünden für Glauben, Hoffnung und die Freiheit, religiöses Leben offen und ohne Angst zu leben – geschützt, unterstützt und getragen von der gesamten Gesellschaft, fügte der Minister hinzu.

Vor einer Woche hatten zwei Attentäter – Vater und Sohn – bei einem Terroranschlag auf eine Chanukka-Feier im australischen Sydney das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet, die am Bondi Beach das jüdische Lichterfest feierte. Bei diesem Anschlag wurden 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht.

Chanukka ist das achttägige jüdische Lichterfest. Jeden Abend wird eine weitere Kerze am Chanukka-Leuchter angezündet, sodass das Licht von Tag zu Tag zunimmt. Begleitet wird das Fest von traditionellen Speisen, die in Öl gebraten sind, so etwa Latkes, also Kartoffelpuffer, und Sufganiot, mit Marmelade gefüllte Krapfen.