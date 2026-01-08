Mainz erreicht Spitzenwert bei Grippeimpfungen ab 60

In Mainz sind mehr als 43 Prozent der Menschen ab 60 gegen Grippe geimpft – bundesweit liegt die Quote deutlich niedriger. Das Robert Koch-Institut empfiehlt weiteren Gruppen die Impfung.

Mainz (dpa/lrs) – Die Landeshauptstadt Mainz hat in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil älterer Menschen mit Grippeschutzimpfung. In der Grippesaison 2024/2025 waren es dort 43,3 Prozent der Menschen ab 60, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Es folgen Trier mit einem Anteil von 42 Prozent, Worms (40,3) sowie Koblenz und der Kreis Mainz-Bingen (jeweils 40 Prozent). Bundesweit waren rund 34 Prozent aller Menschen ab 60 Jahren in der Saison 2024/25 gegen Grippe geimpft.

Für die aktuelle Grippesaison 2025/2026 liegen noch keine Daten über Impfquoten vor. Empfohlen wird die Impfung gegen Influenza unter anderem für Menschen ab 60, medizinisches Personal, Schwangere sowie Menschen mit Grunderkrankungen. Je nach Verlauf der Influenza-Wellen sterben nach Angaben des RKI in Deutschland jedes Jahr Hunderte bis mehr als 20.000 Menschen an Grippe.