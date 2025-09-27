Borussia Dortmund liegt dem FSV Mainz 05. Nach dem ersten Saisonsieg in Augsburg will das Henriksen-Team gegen den Favoriten nachlegen.

Mainz (dpa/lrs) – Der Mainzer Trainer Bo Henriksen würde seine makellose Heimbilanz gegen Borussia Dortmund gerne ausbauen. Der 50 Jahre alte Däne und sein Team empfangen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Partie am fünften Bundesliga-Spieltag. Die bisherigen Heimspiele gegen die Dortmunder hatte Mainz unter Henriksen deutlich mit 3:0 und 3:1 für sich entschieden.

Henriksen muss aber auf die Stammspieler Dominik Kohr (Gelb-Rot-Sperre) und Anthony Caci (Muskelsehnenverletzung Oberschenkel) verzichten. Der Franzose Caci, wichtiger Hintermann von Flügelflitzer Paul Nebel auf der rechten Seite, könnte durch Silvan Widmer ersetzt werden. Der leicht angeschlagene Kapitän musste zuletzt allerdings im Training kürzertreten.