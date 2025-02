«Mainz bleibt Mainz»-Sitzungspräsident wird vertreten

Mainz (dpa/lrs) – Der langjährige Sitzungspräsident der Fernsehfastnachtssitzung «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht», Andreas Schmitt, macht in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen eine Pause. Damit entfällt auch sein Vortrag in der Rolle des «Obermessdieners». Als Präsident der politisch-literarischen Sitzung tritt Adi Guckelsberger auf, wie der SWR in Mainz mitteilte.

Guckelsberger ist in der TV-Sitzung vor allem in seiner Rolle als Nachtwächter bekanntgeworden und schon seit Jahrzehnten eine prägende Figur der Mainzer Fastnacht. Er ist dem SWR zufolge seit 33 Jahren als Sitzungspräsident in verschiedenen Mainzer Fastnachtsvereinen aktiv und stand schon rund 1.000 Mal als Redner in der Bütt.

«Mainz bleibt Mainz» feiert 70. Jubiläum

Der Hauptabteilungsleiter Land und Leute des SWR und Redakteur der Sendung, Günther Dudek, bedauerte, dass Schmitt nicht dabei sein kann. «Gerade das 70. Jubiläum von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ hätten wir gerne mit ihm gemeinsam gefeiert, aber Gesundheit geht in jedem Fall vor.»