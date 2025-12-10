Mainz bei Fischer-Debüt ohne Nationalspieler Amiri

Beim ersten Spiel unter Cheftrainer Urs Fischer muss Mainz ohne Stütze Nadiem Amiri auskommen. Der Profi hat sich beim Spiel gegen Mönchengladbach verletzt.

Posen (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 muss beim Debüt von Cheftrainer Urs Fischer auf Nationalspieler Nadiem Amiri verzichten. Der 29 Jahre alte Profi hat sich am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach eine muskuläre Verletzung zugezogen und fällt für die Partie der Conference League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) bei Lech Posen aus.

«Für Nadiem hat es nicht ganz gereicht. Es liegt aber keine strukturelle Verletzung bei ihm vor. Daher bin ich zuversichtlich, dass er uns schnell wieder zur Verfügung stehen wird», sagte Fischer. Amiri könne demnach schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Bundesliga-Gastspiel beim FC Bayern München wieder eine Option sein.

Nebel: «Klarer Plan» bei Fischer

Beim Gastspiel in Posen können die Mainzer einen riesigen Schritt in Richtung Conference-League-Achtelfinale machen. Fischer, der am Montag als Nachfolger des Dänen Bo Henriksen vorgestellt wurde, pocht auf ein erfolgreiches Debüt an neuer Wirkungsstätte.

Paul Nebel hat den Einstand des Trainers aus der Schweiz als verheißungsvoll empfunden. «Urs hat uns einen klaren Plan mitgegeben, und wir sind sehr positiv gestimmt, dass wir das Ruder rumreißen können», sagte Nebel. «Morgen wollen wir damit beginnen, und dann schauen wir von Spiel zu Spiel.» In der Bundesliga sind die Mainzer aktuell Letzter.