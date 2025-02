Mainz bangt im Fastnachtsspiel um Torhüter Zentner

Mainz (dpa/lrs) – Vor dem Fastnachtsspieltag gegen den FC St. Pauli bangt der FSV Mainz 05 um den Einsatz seines erkälteten Torhüters Robin Zentner. Ob der 30-Jährige am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Hamburger spielen kann, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Wieder hundertprozentig fit hingegen ist Jae-sung Lee, der Nelson Weiper aus der Startelf drängen könnte.

Bei einem Erfolg würden die Rheinhessen weiterhin gute Möglichkeiten auf einen internationalen Startplatz in der kommenden Saison haben. Als Sechster sind die Mainzer aktuell punktgleich mit dem Siebten Stuttgart und nur einen Zähler vor Mönchengladbach. Allerdings hat auch RB Leipzig auf Rang vier nur zwei Punkte mehr auf dem Konto. Den Blick auf die Tabelle spart sich Coach Bo Henriksen daher. Das nächste Spiel sei das Wichtigste. Am Ende könne man dann hoffentlich was erreichen.