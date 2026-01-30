Die wieder erstarkten Mainzer fordern RB Leipzig am Bundesliga-Wochenende. Eine Spielklasse darunter kommt es zu einem Südwest-Duell.

Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach zuletzt zwei Heimsiegen hofft der FSV Mainz 05 auf einen Auswärtserfolg bei RB Leipzig. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer geht allerdings als Außenseiter in die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Champions-League-Anwärter. Von den letzten sieben Spielen in fremden Stadien gewann der Abstiegskandidat kein einziges.

Spielmacher Amiri bereit für die Startelf

Vor einer Rückkehr in die Startelf steht Nadiem Amiri. Der Nationalspieler konnte nach seiner Erkrankung und dem dann siegbringenden Kurzeinsatz beim 3:1 gegen Wolfsburg diese Woche normal trainieren.

In der 2. Bundesliga empfängt der heimstarke 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr/Sky) die SV Elversberg zum Südwest-Duell. Die Saarländer liegen in der Tabelle als Vierter vier Punkte vor dem FCK.