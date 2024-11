Mainz 05 will in Kiel Auswärtsserie fortsetzen

Der FSV Mainz 05 will seinen Aufwärtstrend in der Bundesliga fortsetzen. Moritz Jenz, Maxim Leitsch und Andreas Hanche Olsen sind wieder fit.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 möchte seine lange Erfolgsserie in der Fremde ausbauen. Seit März haben die Rheinhessen auswärts in der Fußball-Bundesliga nicht mehr verloren. Daran soll sich auch am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Aufsteiger Holstein Kiel nichts ändern. «Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns. Wir wollen natürlich gewinnen», sagte Coach Bo Henriksen vor der Reise in den hohen Norden.

Die Serie spielt bei ihm aber eher eine untergeordnete Rolle. Die sei zwar schön. «Es ist aber entscheidend, dass wir unsere Leistung bringen. Da ist es mir auch egal, wenn Kiel mehr Ballbesitz hat. Wichtig ist der Sieg am Ende», sagte der 49-Jährige. Er wisse, dass es sehr schwer werden wird. «Kiel hat zuletzt sehr gut gespielt. Wir sind vorbereitet, wollen an die Leistungen zuletzt anknüpfen. Ich sehe die Chancen bei 50:50», sagte er.

Jenz, Leitsch und Hanche Olsen wieder fit

Personell hat der Däne wieder mehr Alternativen, vor allem in der Abwehr. So meldeten sich zuletzt Abwehrchef Moritz Jenz, Maxim Leitsch und Andreas Hanche Olsen einsatzbereit. Henriksen hat nun die Qual der Wahl. Andererseits spricht vieles für den zuletzt so starken Stefan Bell als Chef der Dreierkette, dich sich mit dem Routinier gefestigt hat. Für Rechtsverteidiger Hanche Olsen kommt ein Startelf-Einsatz noch zu früh. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Stürmer Karim Onisiwo, der krank ist.

Sein Hauptaugenmerk richtet Henriksen auf die Defensive. «Wir müssen kompakt stehen, die Halbräume dicht machen», sagte er. Dann sei seine Mannschaft nur schwer zu schlagen. «Wir wissen, wenn wir gut verteidigen, sind wir gut. Und wir wissen auch, dass wir ein Tor machen können», sagte Henriksen.