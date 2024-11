Mainz 05 will gegen Mönchengladbach Heimsieg

Gegen Borussia Mönchengladbach will Mainz 05 endlich den ersten Heimsieg feiern. Kohr und Mwene sind fraglich.

Mainz (dpa/lrs). Gegen Borussia Mönchengladbach will der 1. FSV Mainz 05 den ersehnten ersten Sieg in der heimischen Mewa-Arena holen. Nach einem Unentschieden zum Saisonauftakt gab es danach drei Niederlagen. Mainz-Coach Bo Henriksen hofft, dass der kränkelnde Phillipp Mwene und der mit Rippenschmerzen nur eingeschränkt trainierende Dominik Kohr für die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) rechtzeitig fit werden. Besonderes Augenmerk hat Henriksen im Training auf die Standards gelegt, denn bei ruhenden Bällen hat Mainz durchaus noch Luft nach oben.