Bundesliga
Mainz 05 will gegen Leverkusen ersten Saison-Heimsieg
FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
Urs Fischer hofft nach der Länderspielpause auf einen guten Start mit Mainz 05 (Archivbild).
Torsten Silz. DPA

Nach zwei Auswärtserfolgen soll gegen Bayer 04 Leverkusen nun der erste Dreier daheim gelingen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Nach der langen Länderspielpause will der FSV Mainz 05 an den guten Saisonstart anknüpfen und den ersten Heimsieg in dieser Saison feiern. Allerdings kommt in Bayer 04 Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky/RTL) eine Mannschaft in die Mewa Arena, gegen die Mainz daheim zuletzt im Februar 2022 gewinnen konnte. Der letzte Sieg gegen die Werkself liegt mehr als dreieinhalb Jahre zurück.

Verzichten muss Coach Urs Fischer weiter auf Stammkeeper Robin Zentner nach dessen Handverletzung. Für ihn wird erneut Alexander Schwolow zwischen die Pfosten rücken. Der wieder genesene Eric Martel könnte Jae-Sung Lee im Mittelfeld ersetzen. Recht ungewöhnlich ist, dass die Partie am Samstag auch im Free-TV bei RTL gezeigt wird.

© dpa-infocom, dpa:261010-930-818040/1

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