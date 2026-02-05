Der FSV Mainz 05 kann weiter auf die Dienste von Phillipp Mwene bauen. Der Routinier bleibt über die Saison hinaus bei den Rheinhessen.

Mainz (dpa/lrs) – Österreichs Nationalspieler Phillipp Mwene hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verlängert und damit ein klares Zeichen im Abstiegskampf gesendet. Über die Dauer des neuen Kontrakts für den 32 Jahre alten Außenverteidiger, der am vergangenen Samstag bei RB Leipzig sein 100. Bundesligaspiel für die Mainzer bestritt, machte der Verein keine Angaben.

Mwene war im Sommer 2023 vom niederländischen Top-Verein PSV Eindhoven zu den Rheinhessen zurückgekehrt, nachdem er bereits von 2018 bis 2021 das 05er-Trikot getragen hatte.

«Phillipp ist seit vielen Jahren eine wichtige Konstante in unserer Mannschaft – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein überragender Charakter und hat sich mit seinen Leistungen und seinem Einsatz große Verdienste um unseren Verein erworben», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert.