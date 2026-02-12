Jae-sung Lee gehört seit fast fünf Jahren zu den Leistungsträgern beim FSV Mainz 05. Die Zusammenarbeit wird über diese Saison hinaus fortgesetzt.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 setzt weiter auf die Dienste des südkoreanischen Nationalspielers Jae-sung Lee. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga verlängert. Details wie die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers teilte der Verein nicht mit.

Der im Sommer 2021 von Holstein Kiel gekommene Lee absolvierte bislang 159 Pflichtspiele für die Mainzer, in denen er 28 Tore erzielte. «Auf und neben dem Platz ist er stets ein Vorbild, das mit seiner Professionalität und seinem Einsatz vorangeht. Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und sind überzeugt, dass er uns weiterhin sportlich wie menschlich bereichern wird», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert.