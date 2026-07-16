Ben Bobzien spielte schon in der Jugend für Mainz. Auf den Durchbruch in der 1. Bundesliga wartet er noch, seine Zukunft sieht er nun in Dresden.

Mainz (dpa/lrs) – Offensivspieler Ben Bobzien vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 schließt sich langfristig Dynamo Dresden an. Der 23 Jahre alte Angreifer war bereits in der vergangenen Halbserie an den Zweitliga-Club ausgeliehen und trug dort mit vier Toren und fünf Vorlagen am Klassenverbleib bei. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen.

«Sehr guten Job gemacht»

«Vor dem Hintergrund der starken Konkurrenz bei uns und seinem Wunsch nach mehr Spielzeit hat Ben seinen Wechselwunsch zu Dynamo Dresden geäußert, wo er bereits im letzten halben Jahr einen sehr guten Job gemacht und sich schnell etabliert hat», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert. Der gebürtige Gießener war 2015 nach Mainz gekommen und mehrfach verliehen worden.