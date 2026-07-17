Transfers
Mainz 05 testet im Trainingslager gegen zwei Erstligisten
Urs Fischer
Urs Fischer testet mit seinem 1. FSV Mainz 05 im Trainingslager gegen zwei Erstligisten (Archivbild).
Torsten Silz. DPA

Im Trainingslager Ende Juli / Anfang August testet Mainz 05 gegen ein Team aus Dubai und den italienischen Erstligisten Udine.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird im Trainingslager in den österreichischen Alpen zwei Testspiele gegen Erstligisten bestreiten. Am 31. Juli spielen die Rheinhessen gegen Shabab Al Ahli aus Dubai. Einen Tag später heißt der Gegner Udinese Calcio aus Italien. Beide Spiele werden über 90 Minuten ausgetragen.

Die WM-Fahrer Nadiem Amiri, Jae-sung Lee, Kaishu Sano und Phillipp Mwene sollen im Trainingslager zur Mannschaft stoßen. Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer wird erst bei der Rückkehr des Teams an den Bruchweg erwartet. Die Mainzer sind vom 27. Juli bis zum 5. August zur Saison-Vorbereitung im Brixental.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-399709/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten