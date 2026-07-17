Im Trainingslager Ende Juli / Anfang August testet Mainz 05 gegen ein Team aus Dubai und den italienischen Erstligisten Udine.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 wird im Trainingslager in den österreichischen Alpen zwei Testspiele gegen Erstligisten bestreiten. Am 31. Juli spielen die Rheinhessen gegen Shabab Al Ahli aus Dubai. Einen Tag später heißt der Gegner Udinese Calcio aus Italien. Beide Spiele werden über 90 Minuten ausgetragen.

Die WM-Fahrer Nadiem Amiri, Jae-sung Lee, Kaishu Sano und Phillipp Mwene sollen im Trainingslager zur Mannschaft stoßen. Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer wird erst bei der Rückkehr des Teams an den Bruchweg erwartet. Die Mainzer sind vom 27. Juli bis zum 5. August zur Saison-Vorbereitung im Brixental.