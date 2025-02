Mainz 05 schielt auf Platz vier

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 möchte seine beeindruckende Heimserie in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg ausbauen. Die seit Mitte Oktober vor heimischer Kulisse unbesiegten Rheinhessen würden mit einem Erfolg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Tabelle auf Rang vier springen, sollten RB Leipzig und der VfB Stuttgart ihre Partien an diesem Spieltag nicht gewinnen.

Mainz-Trainer Bo Henriksen muss die Begegnung nach seiner vierten Gelben Karte in der Vorwoche auf der Tribüne verfolgen. Der Däne darf aber zumindest vor dem Anpfiff und in der Halbzeit in die Kabine. Definitiv fehlen werden der verletzte Abwehrchef Stefan Bell und der gesperrte Mittelfeldspieler Anthony Caci. Der Einsatz von Regisseur Nadiem Amiri und von Torjäger Jonathan Burkardt ist ungewiss.