Kapitän Silvan Widmer fehlt Mainz 05 wegen einer Patellasehnenverletzung. Wie lange er ausfällt, hängt vom Verlauf der Behandlung ab.

Mainz (dpa) – Kapitän Silvan Widmer wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 33 Jahre alte Schweizer zog sich nach Angaben des Clubs eine Patellasehnenverletzung am linken Knie zu. Dies ergaben eingehende Untersuchungen, nachdem Widmer das Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag beim Hamburger SV kurzfristig verpasst hatte. Die Verletzung werde konservativ behandelt, hieß es weiter. Die genaue Ausfallzeit richte sich daher nach dem individuellen Heilungsverlauf.

Die Rheinhessen sind in dieser Saison bislang ungeschlagen und treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim auf Eintracht Frankfurt.