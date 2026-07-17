Mainz (dpa/lrs) - Im letzten Sommer ein Vertragsstreit, nun die Leihe: Nelson Weiper verlässt den 1. FSV Mainz 05 vorübergehend und schließt sich Sturm Graz an. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 21-Jährige für ein Jahr an den österreichischen Vize-Meister ausgeliehen. Dort soll er Spielpraxis sammeln, die ihm bei den Rheinhessen nicht garantiert ist. Zudem verpflichtete Mainz den früheren Bundesliga-Torhüter Alexander Schwolow von Heart of Midlothian aus Schottland.

«Wir sind mit Nelly gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es für seine Entwicklung nun entscheidend ist, regelmäßige Startelfeinsätze auf möglichst hohem Niveau zu bekommen. Sturm Graz hat dafür einen überzeugenden Plan vorlegen können», sagte Sportdirektor Niko Bungert. In Graz biete sich die Möglichkeit, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.

Im letzten Sommer war es zwischen Mainz und dem Stürmer zu Streitigkeiten gekommen, da dieser seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Die Rheinhessen wollten damit einen möglichen ablösefreien Wechsel ausschließen. Weiper wurde daraufhin zur U23 degradiert, kehrte aber vor dem Bundesligastart zu den Profis zurück und kam dort zu 24 Liga-Einsätzen - vornehmlich als Einwechselspieler. Mit Mainz hatte er sich auf eine Verlängerung seines Kontaktes bis Sommer 2029 geeinigt.

Mit Schwolow kommt viel Erfahrung

Schwolow komplettiert in Mainz nach dem Abgang von Daniel Batz zu Borussia Mönchengladbach das Torhüter-Gespann. Der 34-Jährige spielte zwischen 2012 und 2020 für den SC Freiburg, danach unter anderem auch noch für Schalke 04 und Hertha BSC. Im letzten Sommer wechselte er auf die Insel. Er wird am 30. Juli zum Team stoßen, zuvor aber noch mit den Schotten die beiden anstehenden Qualifikationsspiele für die Champions League gegen Weipers Sturm Graz bestreiten.

«Alex kennt die Bundesliga durch seine gut 200 Bundesligaspiele in- und auswendig und wird dadurch, dass er zudem nur wenige Kilometer von Mainz entfernt aufgewachsen ist, keine Eingewöhnungszeit benötigen», sagte Bungert. Über die Dauer des Vertrags oder eine Ablöse machte er keine Angaben.