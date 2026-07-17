Mainz (dpa/lrs) – Im letzten Sommer ein Vertragsstreit, nun die Leihe: Nelson Weiper verlässt den 1. FSV Mainz 05 vorübergehend und schließt sich Sturm Graz an. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 21-Jährige für ein Jahr an den österreichischen Vize-Meister ausgeliehen. Dort soll er Spielpraxis sammeln, die ihm bei den Rheinhessen nicht garantiert ist.

«Wir sind mit Nelly gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es für seine Entwicklung nun entscheidend ist, regelmäßige Startelfeinsätze auf möglichst hohem Niveau zu bekommen. Sturm Graz hat dafür einen überzeugenden Plan vorlegen können», sagte Sportdirektor Niko Bungert. In Graz biete sich die Möglichkeit, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.

Im letzten Sommer war es zwischen Mainz und dem Stürmer zu Streitigkeiten gekommen, da dieser seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Die Rheinhessen wollten damit einen möglichen ablösefreien Wechsel ausschließen. Weiper wurde daraufhin zur U23 degradiert, kehrte aber vor dem Bundesligastart zu den Profis zurück und kam dort zu 24 Liga-Einsätzen – vornehmlich als Einwechselspieler. Mit Mainz hatte er sich auf eine Verlängerung seines Kontaktes bis zum Sommer 2029 geeinigt.