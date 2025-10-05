Mainz 05 kehrt am Sonntag gegen den Hamburger SV zurück in den Bundesliga-Alltag. Definitiv verzichten muss Coach Bo Henriksen auf seine Nummer eins Robin Zentner. Der Stammtorwart fehlt gesperrt.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will den Schwung aus der Conference League in die Fußball-Bundesliga mitnehmen. Die Rheinhessen sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger Hamburger SV zu Gast.

Fragezeichen gibt es hinter den Einsätzen von Maxim Leitsch und Dominik Kohr, die beim 1:0 bei Omonia Nikosia am Donnerstagabend fehlten. Leitsch musste aufgrund eines Infekts passen. Kohr erwartet die Geburt seines Kindes.

Definitiv verzichten muss Coach Bo Henriksen in Hamburg auf Stammkeeper Robin Zentner, der nach seiner Roten Karte beim 0:2 gegen Borussia Dortmund gesperrt fehlt. Stattdessen wird Lasse Rieß das Tor hüten.