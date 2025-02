Mainz 05 in Heidenheim gefordert

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim endlich den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr landen. Sollte dieses Vorhaben in der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gelingen, würde das Team von Trainer Bo Henriksen weiter kräftig im Kampf um die internationalen Startplätze in der Fußball-Bundesliga mitmischen.

Bei den Mainzern wird Kapitän Jonathan Burkardt nach seiner Oberschenkelverletzung erstmals wieder in der Startformation stehen, nachdem der Stürmer in der Vorwoche beim torlosen Remis gegen den FC Augsburg bereits ein Kurz-Comeback gefeiert hatte. Definitiv fehlen wird Abwehrchef Stefan Bell. Der Einsatz von Außenbahnspieler ist fraglich.