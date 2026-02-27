Der FSV Mainz 05 bekommt es in der K.-o.-Phase der Conference League mit einem Gegner aus Tschechien zu tun. Der vermeintlich schwerere Weg bleibt dem Bundesligisten erspart.

Nyon (dpa/lrs) – Losglück für den FSV Mainz 05: Der Fußball-Bundesligist trifft im Achtelfinale der Conference League auf den tschechischen Vertreter Sigma Olmütz. Die Rheinhessen müssen im Hinspiel am 12. März zuerst auswärts antreten und genießen im Rückspiel am 19. März Heimrecht.

Bei einem Weiterkommen wartet im Viertelfinale der Sieger des Duells zwischen HNK Rijeka aus Kroatien und Racing Straßburg auf die Mainzer, denen mögliche Duelle mit dem englischen Premier-League-Club Crystal Palace im Achtelfinale und dem AC Florenz im Viertelfinale erspart bleiben. Die Runde der letzten Acht wird am 9./16. April ausgetragen. Das Endspiel steigt am 27. Mai in Leipzig.

Mainz hatte sich als Siebter der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Olmütz, derzeit Tabellensechster in Tschechien, setzte sich in den Play-Offs gegen den FC Lausanne-Sport aus der Schweiz durch.