Mainz (dpa/lrs) – Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Eric Martel hat der 1. FSV Mainz 05 auch Ransford Königsdörffer unter Vertrag genommen. Über die Länge des Vertrags machte der rheinhessische Fußball-Bundesligist keine Angaben. Zuletzt spielte der 24-Jährige beim Liga-Konkurrenten Hamburger SV.

«Ransford Königsdörffer ist ein schneller und körperlicher Angreifer, der mit seiner Spielweise sehr gut in unsere Offensive passen wird. Mit seinen 24 Jahren ist Ransford in einem hervorragenden Alter und wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine nächsten Schritte mit uns bei Mainz 05 zu gehen», sagte Mainz-Sportdirektor Niko Bungert.

Königsdörffer selbst freut sich auf die neue Herausforderung. «Trainer und Sportverantwortliche haben mir in den Gesprächen klar umreißen können, was ihr Plan ist. Das war sehr überzeugend. Auch das, was ich bis jetzt von Stadt und Region gesehen habe, gefällt mir sehr. Es fühlt sich wirklich gut an hier zu sein», sagte der 24-Jährige.

Siebenfacher Nationalspieler Ghanas

Der Stürmer absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Spiele für die Hamburger. Zuvor stand er in 76 Pflichtspielen für Dynamo Dresden auf dem Platz. In der Jugend durchlief der gebürtige Berliner bei der Hertha sämtliche Nachwuchsmannschaften. Mit 20 folgte im Sommer 2022 der Wechsel zum HSV, wo er sich als Stammspieler etablierte und im Vorjahr in die Bundesliga aufstieg. Für Ghana, die Heimat seines Vaters, bestritt er bisher sieben Spiele.