Mainz 05 hat Platz sechs im Blick – Henriksen: «Total egal»

Der FSV Mainz 05 will beim VfL Wolfsburg seine Serie fortsetzen. Bei einem Erfolg bleiben die Rheinhessen mindestens auf Tuchfühlung an den Top 6.

Mainz (dpa/lrs) – Für Coach Bo Henriksen ist die gute Tabellen-Situation des FSV Mainz 05 vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg nebensächlich. Der Fußball-Bundesligist kann mit einem Erfolg beim Werksclub in die Top 6 vorstoßen. Momentan schnuppern die Rheinhessen als Siebter und mit nur einem Zähler Rückstand an den internationalen Startplätzen. «Das ist mir total egal. Unsere Priorität ist, so viele Punkte frühzeitig gegen den Abstieg zu holen», sagte der Däne vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL.

Wie die Niedersachsen schwimmt auch Mainz momentan auf einer Erfolgswelle. Seit vier Spielen sind die 05er ungeschlagen, gewannen die letzten drei Partien. In Wolfsburg soll dieser Trend fortgesetzt werden. «Wir haben aktuell das Momentum auf unserer Seite und wollen dies behalten. Natürlich werden wir versuchen, zu gewinnen», sagte Henriksen. Dabei kann der 49-Jährige personell aus dem Vollen schöpfen.

Sano wird immer besser

Doch der Gegner wird ebenfalls mit viel Rückenwind und Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Seit sieben Partien wettbewerbsübergreifend sind die Wölfe ungeschlagen, feierten unter der Woche den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Das Team von Ralph Hasenhüttl hat sich gefunden. «Ich erwarte ein wirklich schweres Spiel. Sie verteidigen gut, schalten gut um. Wenn wir nicht alles abrufen, wird es nicht reichen. Aber ich habe ein gutes Gefühl», sagte Henriksen.

Viel wird dabei wieder auf die Mainzer Schaltzentrale Nadiem Amiri und Kaishū Sano ankommen. Amiri performt seit Wochen auf hohem Niveau. Der erst im Sommer verpflichtete Sano ist mittlerweile in der Liga angekommen und wird von Spiel zu Spiel immer besser. «Er macht riesige Schritte. Er hat das Potenzial, einer der Besten auf seiner Position zu werden. Seit er auf einem anderen Level spielt, sind wir auch als Team besser geworden», sagte Henriksen.