Mainz feiert gegen den FCK einen verdienten 4:1-Testspielsieg. Für die Roten Teufel geht es am Sonntag für eine Woche ins Trainingslager nach Südtirol.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit 4:1 (3:0) gewonnen. In der Partie, die im Bruchwegstadion über zweimal 60 Minuten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, lagen die Gastgeber durch Tore von Phillip Tietz (4.) und Sheraldo Becker (9.) früh mit 2:0 in Führung. Paul Nebel erzielte nach 29 Minuten per Foulelfmeter das dritte Tor für die Mainzer.

Nach der Halbzeitpause, in der beide Teams munter durchwechselten, konnte Kaiserslautern die Partie offener gestalten. Mergim Berisha verkürzte in der 88. Minute für die Gäste. Marco Richter stellte nach 99 Minuten den 4:1-Endstand her.

Für Kaiserslautern war es das letzte Testspiel vor dem Trainingslager. Am Sonntag geht es für eine Woche nach Sterzing in Südtirol. Die Mainzer treffen am 25. Juli auf einen weiteren Zweitligisten. Am Samstag kommender Woche gastiert Holstein Kiel im Bruchwegstadion.