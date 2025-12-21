Mainz 05 geht mit maximalem Druck ins Kellerduell

Gegen den FC St. Pauli muss der Tabellenletzte dringend dreifach punkten, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 steht zum Abschluss eines aufregenden Jahres unter maximalem Druck. Für das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga zählt im Kellerduell gegen den FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nur ein Sieg.

Angesichts von vier Punkten Rückstand auf Rang 17 gehen die Rheinhessen, die in der Conference League im Achtelfinale stehen, zwar definitiv als Tabellenletzter in die kurze Winterpause. Eine Heimpleite gegen den Rivalen aus Hamburg würde den Abstand auf das rettende Ufer aber weiter anwachsen lassen.

Neu-Trainer Urs Fischer, unter dem die Mainzer bisher noch ungeschlagen sind, kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Nur die verletzten Anthony Caci und Phillipp Mwene fehlen weiterhin. Dafür sind Dominik Kohr und Paul Nebel nach verbüßten Rot-Sperren wieder spielberechtigt.