Mainz 05 gastiert bei Union Berlin

Berlin (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will die Niederlage bei Meister Bayer Leverkusen vergessen machen und einen Platz in den internationalen Rängen verteidigen. Das Team von Trainer Bo Henriksen gastiert am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Union Berlin.

Verzichten muss Henriksen auf seinen Topstürmer Jonathan Burkardt, der Oberschenkelprobleme hat. Seine Rückkehr feiert derweil Nadiem Amiri nach abgesessener Rotsperre. In der Hinrunde hatten die Mainzer vor eigenem Publikum ein 1:1 geholt. Union hat seit Oktober kein Spiel in der Bundesliga mehr gewonnen.