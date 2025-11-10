Mainz 05 bestürzt über Fan-Attacke gegen Beamten

Vor dem Bundesligaspiel in Frankfurt verletzen Mainzer Anhänger einen zu ihrer Begleitung eingesetzten Beamten. Der Verein reagiert umgehend darauf.

Mainz (dpa) – Bei einem tätlichen Angriff von Fans des FSV Mainz 05 ist ein zur Begleitung der Anhänger eingesetzter szenekundiger Beamter verletzt worden. Der gravierende Vorfall ereignete sich am Sonntagabend vor dem Rhein-Main-Derby in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Mainzer Hauptbahnhof, teilte der Verein mit. Die Täter seien später von der Polizei gestellt worden.

Der Verein sei bestürzt über die Attacke und verurteile diese aufs Schärfste. Man werde «die Ausschöpfung aller Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Tatbeteiligten prüfen», hieß es weiter.

Laut Polizei sollen acht Personen an dem Angriff auf den Bundespolizisten, der zivil im Einsatz war, beteiligt gewesen sein. Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt.