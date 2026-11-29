Nach fünf Pflichtspielniederlagen schafft Mainz endlich die Kehrtwende. Der Mentalitätssieg gegen Union Berlin soll Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben.

Mainz (dpa/lrs) – Die Erleichterung bei den Spielern vom FSV Mainz 05 war groß, der Blick voraus zuversichtlich. Das Ende der Negativserie soll nun in den kommenden Bundesliga-Partien für mehr Lockerheit sorgen. «Ich hoffe, der Erfolg gibt uns ein bisschen Rückenwind. Wohl wissend, das noch drei superschwere Aufgaben bis Weihnachten warten», sagte Sportdirektor Nico Bungert nach dem 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Union Berlin.

«Wir brauchen viel von der letzten halben Stunde und nicht so viel von den fünfeinhalb Spielen zuvor», betonte der 40-Jährige. Kein Wunder, denn der Erfolg wurde erst durch eine Energieleistung in der Schlussphase sichergestellt. Phillip Tietz (85. Minute) und Anthony Caci (90.+2) drehten die Partie, nachdem Jannik Haberer (37.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Die 32.600 Zuschauer verwandelten die MEWA Arena danach in ein Tollhaus.

Bungert: Doppelt froh nach Spielverlauf

«Wir sind sehr erleichtert, sehr froh, gerade nach dem Spielverlauf doppelt. Man merkt, was für ein Stein vom Herzen gefallen ist», sagte Bungert. Er räumte ein, dass die Leistung in der ersten Halbzeit alles andere als ein Spektakel gewesen sei. «Man hat gemerkt, dass diese fünf Spiele ohne Sieg und ohne Punkte doch ein bisschen was mit uns gemacht haben», sagte Bungert.

Die Mannschaft gab aber nie auf. Nationalspieler Nadiem Amiri peitschte seine Mitspieler immer wieder nach vorn, übernahm Verantwortung. «Ich habe mit ihm ein klares Gespräch geführt. Er hat eine Antwort gezeigt», sagte Coach Urs Fischer. Als Nationalspieler sei der Fokus ein anderer. «Ich hatte das Gefühl, dass er was kreieren kann. Zum Glück ist das aufgegangen», betonte der Schweizer.

Seine beiden offensiven Doppelwechsel brachten dann die Entscheidung. Siegtorschütze Caci fand danach emotionale Worte. «Es hat lange gedauert, aber so ein Tor in der letzten Minute ist besonders. Glücklicher als über mein Tor bin ich darüber, dass wir heute zusammen diese drei wichtigen Punkte geholt haben», sagte der Franzose.

Widmer: «Haben uns ausgekotzt»

Vor allem in den letzten 20 Minuten warf Mainz, auch dank der belebenden Einwechselspieler, alles nach vorn und drückte Berlin in die eigene Hälfte zurück. «Wenn es nicht läuft, muss man umso mehr reinwerfen. Jeder hat sich ausgekotzt auf dem Platz», bestätigte Kapitän Silvan Widmer.

Fischer atmete ebenfalls auf. Beim Siegtreffer habe er ein richtig gutes Gefühl gehabt. «Ich habe mich wirklich gefreut. Ich hoffe, man hat es gesehen», sagte der eher ruhige Eidgenosse.

Der 60-Jährige lobte das Team für den bestandenen Charaktertest. Für ihn sei es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung – mehr nicht. Auf die Tabelle schaut er weiterhin nicht. «Ist heute der 34. Spieltag? Erst dann wird abgerechnet», betonte Fischer. Mainz reist nun zu RB Leipzig, ehe es daheim gegen den SC Freiburg und den 1. FC Köln geht.