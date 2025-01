Magen-Darm-Infekt: Mainz-Coach fehlt zum Trainingsauftakt

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 ist ohne Coach Bo Henriksen in die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga gestartet. Wie der Club mitteilte, fehlte der Däne beim ersten Training nach der Weihnachtspause wegen der Folgen eines Magen-Darm-Infekts.

Erstmals wieder um Punkte in der Liga geht es für die Mainzer am 11. Januar zu Hause gegen Schlusslicht VfL Bochum. Zuvor bestreitet der FSV am Sonntag um 15.00 Uhr im Bruchwegstadion ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie findet ohne Zuschauer statt. Gegen die Hessen gewannen die 05er ihr letztes Pflichtspiel vor Weihnachten 3:1. Damit sprangen die Mainzer in der Bundesliga-Tabelle auf den fünften Platz.