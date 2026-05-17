Magdeburg benötigt zum Klassenerhalt noch einen Punkt. Zum Abschluss der Zweitliga-Saison verlor man jedoch gegen Kaiserslautern. Warum man das Ziel trotzdem erreichte.

Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat trotz einer Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander verlor am letzten Spieltag 0:1 (0:0), vermied aber durch die Ergebnisse der Konkurrenz die Relegation. Stattdessen stieg neben Münster noch Fortuna Düsseldorf direkt ab, die SpVgg Fürth muss in die Relegation.

Vor 28.875 Zuschauer in der ausverkauften Avnet Arena geschah offensiv lange Zeit wenig. Magdeburg war auf die Sicherung des benötigten Punktes konzentriert, die bereits lange zuvor geretteten Gäste bekamen keine Struktur in ihr Offensivspiel. Nach dem Seitenwechsel wurde Magdeburg etwas offensiver, doch Connor Krempicki (50. Minute) und Torjäger Mateusz Zukowski (52.) vergaben gute Möglichkeiten. Nach einem Handspiel von Herbert Bockhorn verwandelte FCK-Kapitän Marlon Ritter (63.) den fälligen Elfmeter sicher.

Sander glückte am Ende der vor allem in der Hinserie angezweifelte Klassenerhalt. Als der 65-Jährige zunächst als Interimstrainer übernahm, hatte der in der vergangenen Saison fünftplatzierte FCM nur einen Sieg aus acht Spielen geholt. Ob Sander allerdings Trainer bleibt, ist offen. Noch hat der erfahrene Trainer dem Verein keine Zusage für die nächste Saison gegeben.