Zahlreiche Ex-Weltmeister treffen sich im Mai zu einem besonderen Tischtennis-Event im Saarland. Ein ganz besonderes Doppel ist auch geplant

Saarlouis (dpa) – Tennis-Legende Boris Becker und Tischtennis-Star Timo Boll werden im Mai ein gemeinsames Tischtennis-Doppel für einen guten Zweck bestreiten. Beide standen in ihren Sportarten jeweils mehrmals an der Spitze der Weltrangliste und ihre Gegner am 22. Mai in Saarlouis sind kaum weniger prominent: Es sind Fußball-Trainer Felix Magath und der schwedische Tischtennis-Olympiasieger Jan-Ove Waldner.

Anlass ist der sogenannte TT World Legends Cup, bei dem mehrere frühere Tischtennis-Weltmeister wie Waldner, Jörgen Persson oder der Österreicher Werner Schlager gegeneinander antreten. Becker/Boll gegen Magath/Waldner ist neben diesem Hauptevent als Einlagespiel mit Charity-Charakter geplant. «Das Doppel Becker/Boll ist eine Konstellation, die es so wohl nie wieder geben wird», sagte Saarlouis Oberbürgermeister Marc Speicher (CDU).