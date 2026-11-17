Im deutschlandweiten Glücksranking rangiert Rheinland-Pfalz weiterhin auf Platz drei. Die Lebenszufriedenheit der Menschen hat jedoch abgenommen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Lebenszufriedenheit in Rheinland-Pfalz ist einer Umfrage zufolge in diesem Jahr gesunken. Das geht aus dem neuen Glücksatlas hervor, den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt hat. Im bundesweiten Ranking bleibt Rheinland-Pfalz aber weiterhin auf dem dritten Platz.

An der Spitze der Hitliste thront Bayern vor Nordrhein-Westfalen. Die durchschnittliche Zufriedenheit in Rheinland-Pfalz lag nach der Studie auf einer Skala von 0 bis 10 bei 7,02 Punkten (Vorjahr 7,21) und damit knapp über dem Bundesdurchschnitt. Das Glücksniveau in Rheinland-Pfalz fällt damit auf den Stand von etwa 2015 zurück.

Männer glücklicher als Frauen

Männer (7,12) sind im Land nach der repräsentativen Befragung glücklicher als Frauen (6,94). Ein möglicher Grund für die geringere Zufriedenheit der Frauen sei die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Rheinland-Pfalz weise sowohl eine hohe Frauenerwerbsquote als auch eine überdurchschnittliche Geburtenrate auf. Gleichzeitig erschweren eine geringe Betreuungsquote bei unter Dreijährigen und große Betreuungslücken den Familienalltag.

Beim Alter sticht nach dem Glücksatlas vor allem die überdurchschnittlich hohe Lebenszufriedenheit von Senioren ab 60 Jahren heraus. Gerade auf dem Land fühlten sich demnach die Älteren in Rheinland-Pfalz wohl. Dazu trage die deutschlandweit zweithöchste Vereinsdichte sowie eine gute Gesundheitsversorgung bei, die mit einer hohen Lebenserwartung einhergeht.

Jeder Vierte zuversichtlich für das nächste Jahr

Mit Blick auf das nächste Jahr zeigten sich 25,3 Prozent der Rheinland-Pfälzer zuversichtlich, glücklicher zu sein. Lediglich zehn Prozent rechnen mit einer Verschlechterung der Lebenszufriedenheit.

Für den Glücksatlas befragte das Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 bundesweit 12.461 Menschen persönlich zu ihrer Lebenszufriedenheit. Die Skala reicht von 0 für «überhaupt nicht zufrieden» bis 10 für «völlig zufrieden».