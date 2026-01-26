An einer Bushaltestelle will ein Mädchen die Straße überqueren, dabei wird es von einem Auto erfasst. Was bisher bekannt ist.

Perl (dpa/lrs) – Beim Überqueren der Straße ist ein Mädchen am Morgen in Perl (Landkreis Merzig-Wadern) von einer Autofahrerin erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Zehnjährige an einer Bushaltestelle die Straße überqueren.

Eine 72-jährige Frau erfasst sie mit ihrem Wagen, das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die Zehnjährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.