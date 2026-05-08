Verletzte Jugendliche
Mädchen nach Sturz von Klettergerüst verletzt
Notarztfahrzeug
Rettungskräfte und Feuerwehr konnten das verletzte Mädchen nach einiger Zeit aus dem Klettergerüst befreien. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Eine Jugendliche stürzt von einem Spielgerüst in Mainz. Die Verletzte aus dem Gerüst zu befreien erweist sich als kompliziert.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ein Mädchen hat sich am Donnerstagabend in Mainz auf einem Klettergerüst verletzt und musste von der Feuerwehr von aus dem Kletterturm gerettet werden. Die Jugendliche sei beim Klettern auf einem Spielgerüst im Stadtteil Gonsenheim in circa drei Metern Höhe von einer oberen Plattform auf eine mittlere Ebene gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Dabei verletzte sie sich mittelschwer.

Da das Mädchen in der Mitte des Gerüsts schwer zu erreichen war, habe die Feuerwehr in Absprache mit dem Rettungsdienst erst ein Schutzgitter des Klettergerüsts entfernt und die Verletzte dann über eine Rettungsplattform zum Boden gebracht. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Wegen der für den Einsatz benötigten Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge war die Zufahrtsstraße zum angrenzenden Wohngebiet für einige Zeit nicht befahrbar. Einige der Passanten hatten sich laut Feuerwehr sehr uneinsichtig über die Sperrung gezeigt – die Feuerwehr bittet deshalb darum, solche Absperrungen künftig einzuhalten.

© dpa-infocom, dpa:260508-930-51294/1

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