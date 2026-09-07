«Aktenzeichen XY... ungelöst»
Mädchen im Wald missbraucht – ZDF-Sendung sucht Zeugen
Studio von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
In der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» geht es an diesem Mittwoch um den Fall. (Symbolbild)
Peter Kneffel. DPA

Eine Siebenjährige wird in einem Wald in einen Holzverschlag gelockt und sexuell missbraucht. Die Ermittlungen dauern an - jetzt mit Hilfe einer Fernsehsendung.

Lesezeit 1 Minute

Oberdürenbach (dpa/lrs) – Bei den Ermittlungen zum sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» (9. September, 20.15 Uhr). Nach der Tat vom 21. Juni suchen die Ermittler vor allem einen Zeugen – ein Jogger könnte demnach wichtige Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben.

Dieser soll das Mädchen bei einem Kindergeburtstag im Wald in einen Holzverschlag gelockt und es sexuell missbraucht haben. Vor der Tat war der Jogger verschiedenen Zeugen aufgefallen. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben in ihm nicht den Täter, sondern einen wichtigen Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-647012/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten