Eine Siebenjährige wird in einem Wald in einen Holzverschlag gelockt und sexuell missbraucht. Die Ermittlungen dauern an - jetzt mit Hilfe einer Fernsehsendung.

Oberdürenbach (dpa/lrs) – Bei den Ermittlungen zum sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) setzt die Polizei auf die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» (9. September, 20.15 Uhr). Nach der Tat vom 21. Juni suchen die Ermittler vor allem einen Zeugen – ein Jogger könnte demnach wichtige Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben.

Dieser soll das Mädchen bei einem Kindergeburtstag im Wald in einen Holzverschlag gelockt und es sexuell missbraucht haben. Vor der Tat war der Jogger verschiedenen Zeugen aufgefallen. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben in ihm nicht den Täter, sondern einen wichtigen Zeugen.