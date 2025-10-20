Gerade erst hat er den Thron bestiegen, schon trifft er sich mit Bundespräsident Steinmeier. Luxemburgs neuer Staatschef besucht die Nachbarn.

Luxemburg (dpa/lrs) – Gut drei Wochen nach seiner Amtsübernahme reist Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume nach Deutschland. Am 27. Oktober werde er mit Großherzogin Stéphanie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ehefrau Elke Büdenbender im Schloss Bellevue treffen, teilte der großherzogliche Hof in Luxemburg mit.

Der Besuch in Berlin ist die zweite Auslandsreise des Staatsoberhauptes. Seine erste Reise geht an diesem Freitag (24. Oktober) nach Brüssel. Dort wird das großherzogliche Paar mit König Philippe und Königin Mathilde von Belgien zusammentreffen, wie der Hof ankündigte.

Guillaume (43) und Stéphanie werden vom luxemburgischen Außenminister Xavier Bettel bei den Reisen begleitet. Es handele sich um Höflichkeitsbesuche bei den Nachbarn, um die historischen, politischen und kulturellen Verbindungen zu stärken, hieß es.

Der neue Großherzog von Luxemburg hatte am 3. Oktober den Thron bestiegen, nachdem sein Vater Henri nach 25 Jahren im Amt abgedankt hatte. Luxemburg ist das einzige noch bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebte Souverän im Haus Luxemburg-Nassau.