Luxemburg schickt Laura Thorn zum ESC

Luxemburg (dpa/lrs) – Laura Thorn vertritt Luxemburg mit ihrem Song «La Poupée monte le son» beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel. Die Musikerin, Tänzerin und Sängerin setzte sich in einem Vorentscheid im luxemburgischen Esch an der Alzette gegen sechs Konkurrenten durch, teilte der ESC-Medienbeauftragte von RTL Luxemburg, Jeff Spielmann, mit. Thorn arbeitet als Musiklehrerin am Konservatorium in Esch an der Alzette.

Mit Thorn geht Luxemburg zum zweiten Mal nach jahrelanger Pause beim ESC an den Start. 2024 war das Großherzogtum erstmals seit 31 Jahren wieder mit dabei. Sängerin Tali Golgerant landete mit ihrem Lied «Fighter» in Malmö auf Platz 13.