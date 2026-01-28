Krebs gehört zusammen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen. Lungenkrebs führt bei Männern und Frauen am häufigsten zum Tod. Ein Überblick.

Mainz (dpa/lrs) – Die häufigste Krebstodesursache bei Frauen und Männern in Rheinland-Pfalz ist Lungenkrebs. Rund 1.350 Frauen und 1.760 Männer erkrankten 2024 daran, wie das Institut für Digitale Gesundheitsdaten (IDG) mitteilte. Im selben Jahr starben etwa 1.020 Frauen und 1.400 Männer an dieser Krebserkrankung. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Am 4. Februar ist Weltkrebstag.

Erkrankungen und Sterbefälle haben bei den Männern innerhalb der vergangenen zehn Jahre leicht abgenommen, bei Frauen steigen sie dagegen. «Das hängt wahrscheinlich mit einem veränderten Rauchverhalten von Männern und Frauen zusammen», stellt das IDG fest.

Alternde Gesellschaft lässt Krebsfälle steigen

Die alternde Gesellschaft ist nach Darstellung des IDG der Hauptgrund für eine Zunahme von Krebsfällen. «Werden jedoch die altersstandardisierten Raten betrachtet, werden für Krebs insgesamt, sowie viele einzelne Krebsarten, sinkende beziehungsweise gleichbleibende Raten beobachtet.»

Rund 12.500 Frauen und fast 14.630 Männer erhielten im Jahr 2024 demnach eine Krebsdiagnose. Im selben Jahr starben etwa 5.300 Frauen und 6.140 Männer infolge einer solchen Erkrankung.

Brust- und Prostatakrebs sind am häufigsten

Häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist mit Abstand nach wie vor Brustkrebs, bei Männern Prostatakrebs. Danach folgen bei beiden Geschlechtern Lungen- und Darmkrebs. Hautkrebs (Melanome) ist bei Frauen die vierthäufigste und bei Männern die fünf häufigste Krebsart. Auf Platz fünf folgt bei den Frauen Gebärmutterkrebs und bei den Männern auf Platz vier Harnblasenkarzinome.

Haupttodesursache sind Lungen-, Brust- und Prostatakrebs

Nach Lungenkrebs folgt an zweiter Stelle der Sterbefälle bei den Frauen Brustkrebs und bei den Männern Prostatakrebs vor Darm- und Bauspeicheldrüsenkrebs bei beiden Geschlechtern. Fünfthäufigster Krebstod sind bei Frauen die Eierstöcke und bei Männern die Leber.

Beim Prostatakrebs sind in den vergangenen zehn Jahren leichte Zunahmen beobachtet worden, die das IDG auf eine höhere Inanspruchnahme von Vorsorgeangeboten zurückführt. Die Sterberaten seien in dem Zeitraum etwa gleich geblieben.

Bei Haut- und Brustkrebs seien die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle in den vergangenen zehn Jahren etwa gleich geblieben.