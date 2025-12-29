Luginger bleibt Trainer des 1. FC Saarbrücken bis Saisonende

Der 1. FC Saarbrücken hat sich festgelegt: Aus dem Interimscoach Jürgen Luginger wird der Cheftrainer - zumindest für die laufende Spielzeit.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Jürgen Luginger bleibt Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der vorerst als Interimscoach geholte Fußballlehrer wird gemeinsam mit Co-Trainer Karsten Specht die Mannschaft bis Saisonende betreuen, teilten die Saarländer mit. Das Trainerteam habe in den vergangenen Wochen wichtige Impulse gesetzt und sich das Vertrauen der Mannschaft erarbeitet.

«Jürgen Luginger kennt den Verein, die Mannschaft und das Umfeld wie kaum ein anderer. Als Cheftrainer steht er für Stabilität, klare Abläufe und eine direkte Ansprache. Gemeinsam mit Karsten Specht werden wir die Rückrunde geschlossen, fokussiert und mit voller Entschlossenheit angehen», sagte Präsident Hartmut Ostermann.