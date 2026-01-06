Luftrettung auch in der Nacht mit «Christoph 77»

Der in Mainz stationierte Rettungshubschrauber steht rund um die Uhr bereit - in Notfällen muss damit nicht mehr auf Maschinen aus anderen Bundesländern zurückgegriffen werden.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz hat seit Anfang dieses Jahres wieder einen rund um die Uhr einsatzbereiten Rettungshubschrauber. Es ist der an der Mainzer Universitätsmedizin stationierte «Christoph 77». Zunächst erfolgt die Ausweitung auf die Nacht nach Angaben des Innenministeriums in Mainz probeweise.

Ein daran angepasster Vertrag wird heute (14.00 Uhr) von Innenminister Michael Ebling (SPD), dem Geschäftsführer der gemeinnützigen ADAC Luftrettung, Frédéric Bruder, sowie einem Vertreter der Kostenträger, also der Krankenkassen, unterzeichnet.

Außer in Mainz gibt es in Rheinland-Pfalz noch Rettungshubschrauber-Stationen in Ludwigshafen, Koblenz, Wittlich sowie im pfälzischen Imsweiler.