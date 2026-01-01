Ludwigshafens neuer Oberbürgermeister Blettner tritt Amt an

Auf Steinruck folgt Blettner: Die zweitgrößte Stadt im Land hat eine neue Führung. Eine zentrale Aufgabe wird eine bessere Finanzausstattung sein.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wechsel an der Spitze der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz: Der CDU-Politiker Klaus Blettner (58) hat am Neujahrstag das Amt als Oberbürgermeister von Ludwigshafen übernommen. Der Hochschulprofessor hatte sich im vergangenen Jahr in der Stichwahl gegen Jens Peter Gotter (SPD) durchgesetzt und ist auf acht Jahre gewählt. Blettner folgt auf Jutta Steinruck, die nach einer Amtszeit nicht mehr angetreten war.

Stadtschlüssel erst am Aschermittwoch

Mit dem Amtswechsel gehen der Verwaltung zufolge zentrale städtische Insignien auf Blettner über – darunter Amtskette, Dienstsiegel und das Goldene Buch. Auch alle mit dem OB-Amt verbundenen Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate wechseln automatisch. Der Stadtschlüssel, der traditionell am 11. November an die Fastnachter übergeben wurde, kehrt am Aschermittwoch zum neuen Oberbürgermeister zurück.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hat Blettner am kommenden Mittwoch (7. Januar) bei einer Sitzung des Stadtrats. Der Neujahrsempfang der Stadt findet im Anschluss statt. Zu den vordringlichen Aufgaben des Oberbürgermeisters gehört es, eine bessere Finanzausstattung von Ludwigshafen zu erreichen. Die Industriestadt gehört zu den am stärksten verschuldeten Kommunen im Land.

Steinruck seit kurzem wieder Parteimitglied

Steinruck erhält nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt ihre monatliche Pension, wie die Verwaltung mitteilte. Die 63-Jährige war im Dezember kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit wieder in die SPD eingetreten, aus der sie 2013 aus Enttäuschung über die Landesregierung ausgetreten war. Der mittlerweile amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) habe «verstanden, dass Ludwigshafen einen anderen Blick von der Landesregierung braucht», sagte sie als Grund für ihre Rückkehr.