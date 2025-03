Ludwigshafener Polizei nach Vorfall in Mannheim im Einsatz

In der Mannheimer Innenstadt kommt es am Rosenmontag zu einem Vorfall. Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz ist die Polizei im Einsatz.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa/lrs) – Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt ist auch die Polizei in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das Polizeipräsidium unterstütze mit Kontrollen im Innenstadtbereich von Ludwigshafen sowie auf den Brücken zwischen Ludwigshafen und der Nachbarstadt Mannheim, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei in Mannheim hatte zuvor berichtet, dass nach dem Vorfall ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Die Polizei gehe nicht von Mittätern aus, erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen.

Tote und mehrere Verletzte

In der Mannheimer Innenstadt ist laut Polizei ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen vom Nachmittag ist bei dem Vorfall ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge wurden mehrere weitere verletzt.

Der mutmaßliche Autofahrer wurde festgenommen. Unklar ist bislang, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt.

Die Polizei in Mainz teilte nach dem Vorfall in Mannheim mit Blick auf den dort laufenden Rosenmontagszug mit Hunderttausenden Zuschauern mit, dass die Einsatzkräfte in Mainz sensibilisiert worden seien. «Hier gibt es weiterhin keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage.» Die Zufahrtsbeschränkungen rund um die Zugstrecke seien nochmals angepasst worden, sodass nur noch Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte passieren könnten.