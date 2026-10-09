Musik
Louisan sieht gesellschaftliche Stimmung als zunehmend rau
Sängerin Annett Louisan
Die Sängerin sieht sich selbst als Glückskind. (Archivfoto)
Ulrich Perrey. DPA

Die Sängerin Annett Louisan spricht über getriggerte Begriffe und ihre persönliche Haltung zum Älterwerden.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Sängerin Annett Louisan empfindet die gesellschaftliche Stimmung als zunehmend schwierig. «Also ich finde es gerade eine wahnsinnig raue und schwierige Zeit. Es gibt meiner Meinung
nach auch so viele Wörter, die gerade so ganz viele Leute triggern», sagte sie in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR1. und Radio Regenbogen. Schon wenn man das Wort «Demokratie» ausspreche, ginge gleich bei vielen Menschen die «rote Lampe» an.

Beim Thema Älterwerden habe sie sich dafür entschieden, «dass ich ein Glückskind bin»: «Ich entscheide mich dafür, dass ich das Licht suche. Ich habe meinen Wertekompass dabei. Je älter ich werde, desto wichtiger wird er mir, auch bei Menschen.» Auch ihre Bedürfnisse hätten sich mit den Jahren verändert: Je älter sie werde, desto mehr Ruhe, Frieden und Natur brauche sie.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-816049/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten