Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Sängerin Annett Louisan empfindet die gesellschaftliche Stimmung als zunehmend schwierig. «Also ich finde es gerade eine wahnsinnig raue und schwierige Zeit. Es gibt meiner Meinung

nach auch so viele Wörter, die gerade so ganz viele Leute triggern», sagte sie in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR1. und Radio Regenbogen. Schon wenn man das Wort «Demokratie» ausspreche, ginge gleich bei vielen Menschen die «rote Lampe» an.

Beim Thema Älterwerden habe sie sich dafür entschieden, «dass ich ein Glückskind bin»: «Ich entscheide mich dafür, dass ich das Licht suche. Ich habe meinen Wertekompass dabei. Je älter ich werde, desto wichtiger wird er mir, auch bei Menschen.» Auch ihre Bedürfnisse hätten sich mit den Jahren verändert: Je älter sie werde, desto mehr Ruhe, Frieden und Natur brauche sie.