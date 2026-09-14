Gut getippt
Lottospieler aus Westpfalz gewinnt 1,4 Millionen Euro
Lotto
Weißt der Spieler von seinem Glück? (Symbolbild)
Shireen Broszies. DPA

Sechs Richtige beim Lotto 6aus49 bringen mehr als 1,4 Millionen Euro. Was der Tipper jetzt tun muss, um seinen Gewinn zu erhalten.

Koblenz (dpa/lrs) – Mit einem Einsatz von 7,95 Euro hat ein Lottospieler aus der Westpfalz mehr als 1,4 Millionen Euro gewonnen. Der bislang noch unbekannte Tipper hatte bei der Ziehung am Samstag mit den Zahlen 16, 20, 25, 33, 39 und 45 einen Sechser im Lotto 6aus49, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Der Gewinn beträgt genau 1.400.322,10 Euro.

Der Gewinner oder die Gewinnerin hatte den Tippschein ohne Kundenkarte gespielt. Für die Auszahlung muss sich der Glückspilz in der Lotto-Zentrale in Koblenz melden.

© dpa-infocom, dpa:260914-930-683934/1

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