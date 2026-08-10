Schon der fünfte Lotterie-Millionär im Saarland in diesem Jahr: Ein Online-Spielschein bringt einen immensen Gewinn.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Exakt 1.483.738,50 Euro hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Saarland bei der Samstagsziehung von 6aus49 gewonnen. Der oder die Spielerin aus dem Regionalverband Saarbrücken habe sechs Richtige getippt, wie Saartoto mitteilte. Lediglich die Superzahl habe zum Gewinn des Jackpots gefehlt.

Ein weiterer Tipper aus Bayern habe ebenfalls die Gewinnklasse 2 getroffen und erhalte die gleiche Gewinnsumme. «Da niemand zusätzlich die richtige Superzahl auf seinem Spielschein hatte, bleibt der Jackpot in Gewinnklasse 1 unbesetzt», hieß es. Bei der Ziehung am Mittwoch stünden damit erneut 50 Millionen Euro bereit.

Der aktuelle saarländische Gewinner habe seinen Spielschein online abgegeben. Die oder der Gewinner müsse deshalb für die Auszahlung nichts Weiteres tun. Der Gewinn werde automatisch auf das hinterlegte Bankkonto überwiesen. Mit dem aktuellen Gewinn zähle das Saarland bereits den fünften neuen Lotterie-Millionär in diesem Jahr.