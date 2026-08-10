Glücksspiel
Lottospieler aus dem Saarland gewinnt fast 1,5 Millionen
Tippscheine für Lotto 6aus49
Mit dem aktuellen Gewinn zähle das Saarland bereits den fünften neuen Lotterie-Millionär in diesem Jahr. (Symbolbild)
Inga Kjer. DPA

Schon der fünfte Lotterie-Millionär im Saarland in diesem Jahr: Ein Online-Spielschein bringt einen immensen Gewinn.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Exakt 1.483.738,50 Euro hat ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Saarland bei der Samstagsziehung von 6aus49 gewonnen. Der oder die Spielerin aus dem Regionalverband Saarbrücken habe sechs Richtige getippt, wie Saartoto mitteilte. Lediglich die Superzahl habe zum Gewinn des Jackpots gefehlt.

Ein weiterer Tipper aus Bayern habe ebenfalls die Gewinnklasse 2 getroffen und erhalte die gleiche Gewinnsumme. «Da niemand zusätzlich die richtige Superzahl auf seinem Spielschein hatte, bleibt der Jackpot in Gewinnklasse 1 unbesetzt», hieß es. Bei der Ziehung am Mittwoch stünden damit erneut 50 Millionen Euro bereit.

Der aktuelle saarländische Gewinner habe seinen Spielschein online abgegeben. Die oder der Gewinner müsse deshalb für die Auszahlung nichts Weiteres tun. Der Gewinn werde automatisch auf das hinterlegte Bankkonto überwiesen. Mit dem aktuellen Gewinn zähle das Saarland bereits den fünften neuen Lotterie-Millionär in diesem Jahr.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-508488/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten