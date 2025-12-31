Lottogewinn von 1,1 Millionen Euro geht in den Raum Mainz

Ein Glückspilz aus dem Raum Mainz gewinnt am vorletzten Tag des Jahres mehr als eine Million Euro im Lotto. Um ein Haar wäre es noch viel mehr gewesen.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Ein Lottospieler aus dem Raum Mainz hat mehr als 1,1 Million Euro im Eurojackpot gewonnen. Da er den Tippschein mit dem Spieleinsatz von 25 Euro mit einer Kundenkarte in einer Annahmestelle in Mainz abgegeben habe, sei der Name des Mannes bekannt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mit. Das Geld werde auf sein Konto überwiesen. Zum Gewinn des mit 59 Millionen Euro gefüllten Jackpots habe ihm nur die zweite richtige Eurozahl gefehlt.